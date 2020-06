Groot hart voor Diak

Kort nieuws

Levensgroot hart voor Diak

Utrecht - Een levensgroot hart van mozaïeksteentjes als bedankje voor de zorgmedewerkers van het Diakonessenhuis. Dat wordt op dit moment gemaakt door 11 mensen uit Utrecht en omgeving. Het idee is afkomstig van Marné van Veenendaal van Mozaïekmonumenten: “Ik wilde het spontane applaus van mensen voor de verpleging omzetten in een blijvende vorm. Dat is uitgegroeid tot dit mozaïek hart voor het Diak”. Het kunstwerk van 1 bij 1,20 meter komt eind juni aan de muur te hangen van de longafdeling. Foto: PR