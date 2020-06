Utrecht - Midzomeravond 21 juni om 20.00 uur gaat de vijfde Korte Thuisfilm, Bloot geven, in première. Een eigentijdse film met bitterzoete en soms wrange humor, waarin de personages stoeien met het blootgeven van zichzelf.

Door de coronacrisis is het plegen van introspectie (al dan niet vrijwillig) populair geworden, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor vragen als: wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar schaam ik mijzelf voor? Welke geheimen wringen? Wat wil ik uit het leven halen? Maar het is moeilijk om jezelf bloot te geven. Soms letterlijk omdat je ongemakkelijk bent met je eigen lichaam en soms figuurlijk omdat je zo min mogelijk kwetsbaar wilt zijn. De personages in de film worstelen dan ook met het bloot geven van zichzelf .

Guru Henk weet als geen ander hoe het is om jezelf bloot te geven. Hij is een self-made Geestvolheid-practitioner en NO-WAYcoach en tijdens de coronatijd heeft hij vele videosessies gehad met zijn cliënten. Een aantal van hen wilden ook anderen deelgenoot maken van hun persoonlijke levensverhalen en hebben Guru Henk gevraagd om hun verhalen openbaar te maken. Uiteraard wilde Guru Henk dit graag doen en deelt de verhalen met de kijker via zijn eigen kanaal: ‘Guru Henk TV’.

Bloot geven is midzomeravond 21 juni te zien op de Facebookpagina van het Korte Thuisfilm Project https://www.facebook.com/kortethuisfilm.