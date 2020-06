Rondleidingen in Domtoren

Utrecht - De reguliere rondleidingen zijn weer gestart in de Domtoren. De torengidsen staan te popelen om bezoekers weer veilig te ontvangen in de hoogste kerktoren van Nederland en om hen mee naar boven te nemen voor een schitterend uitzicht over de stad. De mogelijkheden om de Domtoren met de bezoekerslift te bezoeken worden momenteel onderzocht.

Zoals altijd is bezoek alleen mogelijk met een rondleiding. Op de website dienen bezoekers voorafgaand aan hun bezoek tickets te kopen. Om de Domtoren veilig te kunnen bezoeken, hebben zij voor zowel bezoekers als medewerkers een aantal maatregelen genomen. De groepsgrootte per rondleiding is aangepast, net als de looproutes in de winkel en in de toren zelf. Op die manier kan iedereen altijd voldoende afstand houden. De gidsen zijn extra getraind en begeleiden de bezoekers. Ook wordt een en ander extra schoongemaakt.