Werken en studeren in bieb

Utrecht - Sinds maandag 8 juni is het weer mogelijk om te verblijven in de bibliotheek. Je kunt dan een krant of tijdschrift lezen of werken en studeren aan de computer of met je eigen laptop.

De bibliotheken in Utrecht gaan steeds meer open. Het was al mogelijk om boeken te lenen en terug te brengen en in de Bibliotheek Neude zijn ook de activiteiten opgestart. Met ingang van maandag 8 juni kun je ook weer verblijven in de bibliotheek om een krant of tijdschrift te lezen of te werken en studeren.

Je hoeft niet vooraf te reserveren om naar de bieb te gaan. Er wordt gewerkt volgens het supermarktprincipe. Bij de deur krijg je een token, een toegangsbewijs. Zijn deze op, dan moet je even wachten. Vanwege de 1,5 meter maatregelen zijn er minder plekken beschikbaar dan normaal. De bibliotheek volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM en de landelijke regels voor bibliotheken.

In de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum starten vanaf vrijdag 12 juni ook de activiteiten weer op. Je kunt er naar het Lab, optredens van Zomaar op Zaterdag en de verjaardag van nijntje. Je vindt de volledige agenda op bibliotheekutrecht.nl/leidscherijn. En heb je vragen over taal en digitaal? Dan kun je op afspraak weer terecht bij de Doe Mee Startpunten in de Bibliotheek.

De bibliotheken in Vleuten en Lunetten zijn nog gesloten en de Bibliotheek Waterwin wordt verbouwd. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl voor actuele informatie.