Utrechter of Utrechtenaar?

Utrecht - Thirty030 lanceert een nieuw Utrechtenaar T-shirt en poster om het woord Utrechtenaar tot geuzennaam terug te claimen.

Inwoners van de stad Utrecht noemen zich vandaag de dag Utrechters. Utrechtenaar is een scheldwoord voor homo’s. Dit is ontstaan in de 18de eeuw tijdens de landelijke sodomietenjacht. Het verschil tussen Utrechter en Utrechtenaar bestaat nog steeds, maar als het aan Thirty030 ligt niet meer. Door middel van een poster campagne en een t-shirt actie willen zij dit onderscheid doorbreken.

Stadsambassadeurs Mai Linh en Merijn van Thirty030 lanceren het Utrechtenaar project tijdens de pride-maand. "Op verschillende plekken in de stad, digitale abri’s en misschien ook wel bij jou thuis is de Utrechtenaar poster zichtbaar. Daarnaast is er ook een Utrechtenaar T-shirt te koop i.s.m. met de Katoenfabriek. Dit om het woord Utrechtenaar van zijn scheldende betekenis te ontdoen en de aandacht te vragen voor de LHTBQIA+ers in onze stad."

"De Utrechtenaar poster en T-shirt geven je de kans om op een subtiele wijze en met een beetje zelfspot je open geest te tonen aan al je mede-Utrechtenaren. De opbrengsten van de T-shirts zijn ten behoeve van de Utrechtse queer community."

"Help jij ons de boodschap van Utrechtenaar verder te verspreiden? Een T-shirt kopen en het affiche downloaden voor thuis kan via www.thirty030.nl/utrechtenaar. Daar vind je ook de verschillende punten in de stad waar je de poster gratis kan ophalen."