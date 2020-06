Ondanks corona ruim 200 kinderen op voor verkeersexamen

Utrecht - Van de 1.185 kinderen die dit jaar hun praktisch verkeersexamen afleggen, gingen afgelopen week ruim 200 kinderen uit groep 8 van negen basisscholen in regio Zuid van start met het verkeersexamen. In aanwezigheid van Martijn Tusveld, professioneel wielrenner bij Team Sunweb, gingen de leerlingen van start. Het examen startte bij de verkeerstuin en voerde langs negen posten waar de examinatoren (hulpouders) goed letten op de toepassing van de verkeersregels.

De leerlingen van de Da Costa school gingen als eerste van start. Daarna was het de beurt aan de andere acht groepen. Bij groep 8 van het Rotsoord, school voor Speciaal Onderwijs, was Tusveld aanwezig om aan de kinderen het startsein te geven. Hij draaide het stoplicht op groep en met bemoedigende woorden van Tusveld op zak gingen de leerlingen van start. Tusveld: ''In een stad als Utrecht, waar de fiets vervoersmiddel nummer één is, is het essentieel om te weten wat de verkeersregels zijn en hoe je je op een veilige manier door de drukte kan bewegen''.

In totaal doen er dit jaar 1.185 kinderen mee verdeeld overklassen van 34 scholen, verspreid over zeven examendagen. Langs iedere route zijn negen posten ingericht waar hulpouders letten op de fietsveiligheid en -vaardigheden van de leerlingen. Marlies van Es is een van de in totaal ruim zestig vrijwilligers die de kinderen tijdens het examen beoordelen. ''Als de kinderen naar de middelbare school gaan, zullen ze zelfstandig moeten kunnen fietsen. Dus in de jaren daarvoor zullen ze al heel wat kilometers gemaakt moeten hebben'', aldus Marlies.

Ondanks de coronacrisis is het de Fietsmeesters, de organisatie, toch gelukt om de leerlingen voor het praktisch verkeersexamen van 2020 op een andere manier voor te bereiden. Normaal kiezen de basisscholen ervoor om groep 7 in te schrijven maar in verband met de voorzorgsmaatregelen rondom corona is er dit jaar voor gekozen om alleen de groepen 8 of de combinatiegroepen 7 en 8 mee te laten doen.

Door de sluiting van de scholen is gezocht naar innovatieve mogelijkheden om de kinderen goed voorbereid naar het examen te sturen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelde hun online verkeersplein beschikbaar en gaf de mogelijkheid aan scholen om zich in te schrijven voor het theoretisch verkeersexamen bij VVN. De Fietsmeesters hebben een uitgebreide beschrijving van de zeven examenroutes door de verschillende Utrechtse wijken aangeboden via hun website.