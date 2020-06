TEDx-event voor en door jonge Utrechters: TEDxYouth@Utrecht

Utrecht - TED komt terug naar Utrecht. Op woensdag 24 juni vindt er een nieuw TEDx-event voor en door jonge Utrechters plaats: TEDxYouth@Utrecht. Het doel: ‘Hacking happiness’. "Alles wat een jonge doelgroep voor wie de wereld nog open ligt, moet weten: Hoe kunnen zij zich behoeden voor het zwarte gat? Hoe creëer je je eigen levensgeluk?"

Vier Utrechters worden een echte TED-spreker voor één dag. Zij delen live hun eigen verhalen en visies over hoe zij hun weg naar geluk wisten te vinden. Of dat nou gaat over sport, over reislust, over gevoelens of veiligheid.

TEDxYouth@Utrecht wordt georganiseerd door Thirty030 en zal, conform coronamaatregelen, volledig digitaal plaatsvinden. Aanmelden voor dit live event kan gratis via tedxutrecht.com/youth/.

Vier verschillende Utrechtse sprekers vertellen hun eigen verhaal en belichten het thema vanuit verschillende perspectieven. Suzanne van Duijn gooide het roer om en verruilde een carrière als jurist voor het leven als zelfstandig PR-adviseur en digital nomad en weet zo ondernemen met reizen te combineren.

Kaj Hendriks is een succesvolle Olympische roeier en afgestudeerd arts. Hij was in voorbereiding op de Olympische spelen, maar door de coronacrisis kwam hij voor de keuze te staan: kies je voor je carrière als sportman of voor een maatschappelijke rol als arts?

David Mangene is stand-up comedian, auteur van het boek ‘How not to kill yourself’ en leraar. Hij weet als geen ander hoe het is om in het zwarte gat te belanden: David worstelt al zijn hele leven met manische periodes, zware depressies en suïcidale gedachten. Hij wil helpen om dat taboe te doorbreken en mentale gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken.

Abdelilah Alhamoud vluchtte in 2014 uit Syrië en kwam na een reis van drie jaar in Utrecht wonen. Hij deelt zijn verhaal over hoe hij ondanks tegenslagen vastberaden was om in een nieuw land vrijheid, rechtvaardigheid en geluk te vinden.

TEDxYouth@Utrecht vindt volledig digitaal plaats: de TED-sprekers delen vanuit Theater Kikker hun verhaal via een livestream. "Zorg er dus voor dat je op 24 juni om 19.00 uur klaar zit." In een TED-talk deelt een spreker in een kwartier tijd zijn grootste levenslessen. "Een unieke, snelle, intensieve online beleving waarbij je ook de kans krijgt om de sprekers het (digitale) hemd van het lijf te vragen. De sessie wordt gefaciliteerd door Thirty030 ambassadeurs Thomas Endeman en Max Trienekens." Aanmelden: tedxutrecht.com/youth/.