TivoliVredenburg biedt verrassingstours door het gebouw

Utrecht - Vanaf zaterdag 20 juni houdt TivoliVredenburg onder de noemer ‘Walk The Line’ drie weekenden lang tours door het hele gebouw. Tijdens een tour van twee uur worden groepen van dertig bezoekers in vier zalen verrast door artiesten binnen verschillende genres. De kaartverkoop is gestart via www.tivolivredenburg.nl/walktheline.

Na de succesvolle concertreeks 'Op Een Kier', die uitsluitend in de Grote Zaal plaatsvond, presenteert het muziekgebouw vanaf zaterdag 20 juni drie weekenden langs Walk The Line. Walk The Line is een unieke tour door het gebouw met onderweg vier concerten in Ronda, de Grote Zaal, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Op het programma staan muzikanten, dichters, bands en ensembles van eigen bodem. Wie er op het podium staan, blijft een verrassing.

Sinds 1 juni is TivoliVredenburg weer open. Margriet van Kraats, directeur programma bij TivoliVredenburg: ''We hebben de afgelopen weken gezien hoe blij mensen zijn om weer livemuziek te beleven in een zaal. Met Walk The Line bouwen we dit uit naar vier verschillende zalen. Bovendien is dit een unieke kans om ons gebouw te zien op een manier die je nooit eerder zag.''

Het pand van TivoliVredenburg bruist het meest als er in alle zalen wat te beleven is, bijvoorbeeld tijdens een festival en bezoekers zich kunnen laten verrassen door artiesten in het programma die ze nog niet kenden. Met Walk The Line brengt TivoliVredenburg dit gevoel weer terug. Michiel Peeters, programmeur bij TivoliVredenburg: ''Zelfs binnen de beperkingen van nu kun je in één bezoek diverse genres, kunstvormen en zalen ervaren en zo ontdekken waar TivoliVredenburg voor gemaakt is - al is dat natuurlijk wel anders met dertig dan met drieduizend man.''

Een Walk The Line tour duurt twee uur. Er zijn meerdere tours per dag, zowel ’s middags als ’s avonds. Alle informatie is te vinden op www.tivolivredenburg.nl/walktheline. Daar startte op vrijdag 12 juni om 10.00 uur de kaartverkoop. Bezoekers kunnen maximaal vijf tickets per persoon bestellen.

Tickets: 17,50 euro (inclusief servicekosten).