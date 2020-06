Strandbad Maarsseveense Plassen is open

Utrecht - Het Strandbad Maarsseveense Plassen opende vrijdagochtend haar deuren. Door de coronacrisis was het bad gesloten. Inmiddels zijn de voorwaarden en regels om open te gaan bekend en heeft recreatieschap Stichtse Groenlanden alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen getroffen om het Strandbad veilig open te stellen voor publiek.

De belangrijkste maatregel is dat bezoekers vooraf via een website toegangskaarten moeten kopen. Het is dit jaar niet mogelijk om aan de kassa kaarten te kopen. Ook de verkoop van abonnementen en tien-badenkaarten is niet mogelijk. De dagcamping op het Strandbad blijft dit seizoen gesloten.

Vanwege veiligheid en gezondheid worden er minder bezoekers toegelaten dan onder normale omstandigheden. Via een online ticketservice moeten bezoekers vooraf een toegangskaart kopen. Er is per dag een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De toegangskaarten worden bij de ingang via mobiele telefoon gescand door medewerkers van het Strandbad die, evenals de lifeguards, speciale hesjes dragen. Bij de entree is belijning aangebracht, zodat bezoekers en medewerkers minimaal anderhalve meter afstand houden. De toiletten op het Strandbad zijn geopend. Het toilet op het speeleiland is wel gesloten, omdat hier de anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Het Strandbad is geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Op dagen dat de temperatuur hoger is dan 25 graden blijft het Strandbad tot 19.00 uur open. De tarieven voor de toegangskaarten zijn dit jaar noodgedwongen verhoogd, sinds jaren. "Deze verhoging is nodig om de extra kosten voor de veiligheidsmaatregelen en de online ticketservice te dekken." Volwassenen (vanaf 12 jaar) betalen voor een dagkaart 7 euro en jeugd (2 t/m 11 jaar) 5 euro. Deze tarieven gelden ook voor een dagkaart voor het naturistenstrand. Voor een bezoek na 15.30 uur betaalt men 4 euro en na 17.30 uur 2,75 euro (als het Strandbad is geopend tot 19.00 uur). Voor (school)groepen is de toegangsprijs op aanvraag. Er worden geen toegangskaarten aan de kassa verkocht. "Het recreatieschap moet het aantal bezoekers kunnen reguleren en voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk bij de entree staan." Toegangskaarten moeten vooraf worden besteld via www.ticketstrandbad.nl. Er zijn aparte toegangskaarten voor Strandbad Zuid (ingang Herenweg), Strandbad Noord (ingang Westbroekse Binnenweg) en het naturistenstrand, om de spreiding van bezoekers te stimuleren. Meer informatie via de website: www.maarsseveenseplassen.nl.