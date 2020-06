Geen subsidie meer voor Pieterskerkconcerten

Door Paul Hustinx

Utrecht - Welke Utrechtse kunstinstellingen krijgen wel subsidie en welke niet? Zo’n oordeel kan grote gevolgen hebben. Vier jaar geleden betekende dit het einde van podium RASA en het begin van het einde van museum MOA. Deze keer lijken de gevolgen minder groot. Maar liefst twee commissies togen nu aan het werk. Voor TivoliVredenburg was er een aparte commissie die zich al eerder met de financiering van dit podium had beziggehouden. Deze commissie was lovend over Tivoli vanwege de 1 miljoen bezoekers per jaar en 70% eigen publieksinkomsten: zijn subsidie meer dan waard.

Bij de commissie-Comvalius vielen zo’n 20 instellingen buiten de boot. Net als vier jaar terug grepen de Bibliotheek en de Concertzender mis, maar evenals toen is hun voortbestaan niet in het geding. Twee andere afvallers zijn Molen De Ster en de Pieterskerkconcerten. Voor De Ster hoeft dit niet het einde te betekenen. Men wil intensiever gaan samenwerken met instellingen die wel subsidie krijgen, zegt coördinator Ina Ria Kaisiepo, en meer inzetten op muzikaal en theatraal talent uit het multiculturele Lombok zelf in plaats van weinig bekende artiesten ‘uit Amsterdam’. De Pieterskerkconcerten vielen alleen af vanwege hun ongunstige positie op de ranglijst, niet vanwege een negatief oordeel. "Voor het eerst in 31 jaar", zegt bestuurslid Jetty Krijnen. "Hopelijk ziet de gemeente in dat zij onrecht doet aan de grootste koorserie van Nederland door deze relatief bescheiden bijdrage in te trekken en komt ze terug op haar besluit."