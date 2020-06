Van kinderopvang naar de tapkast

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Erg ondernemende dames zijn het, Carlijn Vos en haar iets oudere zus Marleen. Oprichters van drie BSO-locaties onder de overkoepelende naam BuitenGewoon - de vierde locatie wordt in september geopend - zijn ze onlangs in een nieuw avontuur gestapt. Dat lijkt, zelfs in de verste verte niet, op buitenschoolse kinderopvang: het gaat om een café, De Windhoek om precies te zijn.

Het is een soort spagaat, waarin de dames verzeild lijken te zijn geraakt. Toch is dat niet zo, want de overname van het café aan de Groeneweg in Lombok, gelegen aan de Laan van Nieuw-Guinea, moet toch ook gezien worden als ondernemen. Zo zijn Carlijn (35) en Marleen (38) ook begonnen in 2013. Een buitenschoolse opvang met niet meer dan één kind. Nu worden er zo’n 150 kinderen afgezet bij de locaties in Vleuten De Meern. De geboorte van nummer vier in de BuitenGewoon-familie is in aantocht in Rijnvliet.

Helemaal toevallig is het niet, dat Carlijn en Marleen in de horeca gestapt zijn. Het kriebelde altijd al, om die kant op te gaan náást het runnen van BSO’s. ‘’Ons ondernemersbloed bleef stromen. Tegen elkaar zeiden we: ‘Als de mogelijkheid zich voordoet, gaan we ervoor.’’’ En die mogelijkheid deed zich voor, aangezien Theo en Julia, de vorige uitbaters, wilden stoppen. Op het gevaar dat een leuk café verloren zou gaan, sprongen de twee zusjes in het gat.

Midden in de coronatijd, namelijk op de al eerder geplande 1 april, zou De Windhoek open gaan. ‘’Nou, daar stonden we dan. In een volledig lege zaak. Niet de meest ideale situatie als je net een eetcafé geopend hebt. Wat gaan we doen, zeiden we tegen elkaar.’’ Veel keus was er niet natuurlijk. Pas twee maanden later mochten de deuren open voor een ‘groot publiek’.

Bij de pakken neerzitten zijn geen woorden die in de vocabulaire van Carlijn en Marleen voorkomen. Met de BSO’s ging het immers aanvankelijk ook stroef, maar dankzij hun doorzettingsvermogen en het aannemen van diverse baantjes (’s nachts post sorteren, telefonistenwerk, werk in een verzorgingshuis), kreeg BuitenGewoon steeds meer contouren. Met dezelfde dosis enthousiasme willen de zusjes nu ook hun stempel drukken op De Windhoek.

‘’Je kunt met dit eetcafé veel kanten op’’, zeggen ze in koor. ‘’We willen er óns sausje overheen gieten.’’ Om te ontdekken welk sausje gingen ze allebei in de leer bij de vorige uitbaters. ‘’Je kunt het zien als een stage. We wilden alles leren, ontdekken hoe de sfeer is en welke mensen er komen.''

''We willen mensen uit de buurt, dus uit Lombok en Oog in Al. Van De Windhoek willen we een eetcafé maken. En voor de extra binding willen we op zondag voetbal uitzenden.’’ De biljarttafels blijven gehandhaafd. Een pooltafel komt er bij, evenals de mogelijkheid om te darten. En eens per maand op de zaterdagavond livemuziek. ‘’En maar hopen dat we stapje voor stapje nog meer mogen, zoals een pubquiz.’’

www.dewindhoek.nl