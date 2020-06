Verruiming van terrassen

Door Paul Hustinx

Utrecht - Het wordt voor horeca-exploitanten tijdelijk mogelijk terrassen in te richten op plekken die niet direct op hun eigen terrein aansluiten. Een motie hiertoe werd afgelopen week aangenomen.

Aanleiding voor indieners VVD, D66 en Student&Starter was het feit dat sinds de coronabeperkingen bij veel ondernemers ‘het water aan de lippen staat’ en velen onvoldoende mogelijkheden tot terrasuitbreiding rond hun pand hebben of helemaal niet over terrasruimte beschikken. Ook wil men ‘satellietterrassen’ met losse bar op enige afstand van het hoofdbedrijf mogelijk maken. De motie haalde het met 23 stemmen.