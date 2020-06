Literair programma van start

Utrecht - In de Bibliotheek Neude gaat het literaire programma van start. Bezoekers kunnen in juni naar een literaire talkshow, een boekenclub, voorstellingen en een literaire lezing. "Vanaf nu eindelijk echt live in de bieb."

Oscar Kocken spreekt in de nieuwe literaire talkshow 'Tussen de Regels' met schrijvers over hun boeken, het schrijverschap en het leven. In deze eerste live versie zijn Maartje Wortel en Marian Donner te gast. Op zaterdag 20 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het Theater. De toegang is 15 euro, bibliotheekleden 10 euro.

In De Leuke Boekenclub bespreken schrijver Alma Mathijsen en boekenverkoper Tim van den Hoed een recent boek. Zij gaan erover in gesprek met Teddy Tops en het publiek. Deze keer het boek ‘Liefde als dat het is’. Op dinsdag 23 juni van 19.30 tot 20.30 uur in de Collegezaal. Toegang is 10 euro, leden 5 euro.

Zaterdag 20 juni, op Wereld Vluchtelingendag, zijn er twee voorstellingen: Nachtreis voor 6+ in het Theater van 13.30 tot 14.30 uur. Toegang 15 euro, leden 10 euro. En in de reeks Zomaar op Zaterdag draagt Shabnam Baqhiri voor uit eigen werk. Op de Tribune, gratis toegang.

Op donderdag 25 juni om 20.00 uur start de nieuwe reeks ‘Theater voorgelezen’. Toegang 10 euro, leden 5 euro.

En iedere laatste donderdag van de maand komt een dichter van het Utrechtse Stadsdichtersgilde voordragen in de bieb. Reserveren voor alle activiteiten: www.bibliotheekutrecht.nl.