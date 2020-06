Hulp bij geldzorgen: informatie en advies

Utrecht - Utrechters met betalingsachterstanden of schulden kunnen nu rechtstreeks bellen met de gemeente voor hulp bij schulden. Speciaal voor jongeren met geldzorgen is er ook een whatsapp-nummer voor informatie en advies over grip op geldzaken. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden komen meer Utrechters in de financiële problemen.

Veel mensen hebben minder inkomen of verliezen hun werk. De buurtteams in de wijken blijven ook bereikbaar voor hulp bij geldzorgen. “Een lage drempel om aan te kloppen voor hulp heeft altijd al prioriteit gehad. Maar juist nu doen we er alles aan om iedereen te bereiken. Daarom stellen we naast de bestaande hulp en ondersteuning vanuit de buurtteams tijdelijk twee nieuwe ingangen open”, aldus wethouder Voortman. Utrechters met schulden kunnen al met een eerste betalingsachterstand bellen naar de gemeente via 030-2865211. Schulddienstverleners helpen hen dan op weg.

Jongeren kunnen iedere werkdag whatsappen via 06-23365051. Medewerkers van U-Centraal geven dan via Whatsapp informatie en advies. Ook begeleiden zij jongeren naar andere hulp, zoals een financieel maatje of iemand die meezoekt naar een nieuwe baan. Voor ondernemers is er andere hulp. Een overzicht van de regelingen is te vinden op www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers. Meer informatie: www.utrecht.nl/geldzorgen.