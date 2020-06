'Straatnamen niet vreemd'

Door Paul Hustinx

Utrecht - Straatnamen als ‘Wilde Rucolavliet’ en ‘Fladderiepvliet’ zijn wel degelijk in samenspraak met de huidige wijkbewoners vastgesteld en de keuze voor een voedselbos als leidraad voor Rijnvliet is door omwonenden gemaakt. Dit antwoordt het college op vragen waarin raadsleden enige bevreemding uitspraken over recente straatnamen.

En de naam ‘Wandtapijtenlaan’ werd door bewoners goed begrepen na uitleg over de verwijzing naar de beroemde tapijten van kasteel De Haar. Vragensteller Dimitri Gilissen denkt niettemin dat in Haarzicht raadpleging van de kasteeleigenaren en omwonenden nuttige suggesties had kunnen opleveren. Hij is blij dat Anne Frank, wier plein stilletjes verdween, en oud-burgemeester Annie Brouwer een straat krijgen, de eerste een boulevard zelfs.