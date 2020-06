Maatregelen tegen drukte

Door Paul Hustinx

Utrecht - Het voorzichtig opstarten van verschillende aspecten van het openbare leven per 1 juni, zoals de horeca en het openbaar vervoer, is volgens de gemeente ‘beheersbaar’ verlopen. De sfeer in de binnenstad is ‘gemoedelijk’ en volmeldingen van bussen bleven uit.

Wel neemt het aantal binnenstadbezoekers gestaag toe, wat de gemeente mede op verzoek van de raad heeft genoopt tot een aantal maatregelen om de stad coronaproof te houden. Zo zal het voetgangersgebied in het centrum, waar niet gefietst mag worden, tot november het hele gebied omvatten tussen de Vie- en Smeebrug inclusief straten als de Zadelstraat en het Oudkerkhof. Aan de randen van dit gebied komen extra fietsklemmen. Dit zal in de komende week ingaan.

Voor verschillende toevoerwegen naar het centrum, zoals de Nobelstraat, Nachtegaalstraat en een deel van de Biltstraat wordt bekeken of er tijdelijk fietsers op de rijbaan kunnen worden toegestaan. Mogelijk wordt dit per 1 juli ingevoerd. De loopstromen in de binnenstad worden al met maatregelen als eenrichtingsverkeer gereguleerd. Druktetelsensoren op verschillende plekken moeten informatie leveren die tot directe aanvullende of versoepelende maatregelen kan aanzetten. Via sites of apps moeten potentiële bezoekers zich vooraf een beeld kunnen vormen van de drukte in de stad. Om buitenactiviteiten te spreiden worden ook buiten het centrum meer activiteiten toegestaan op plekken die daar normaal niet of veel minder voor worden gebruikt. Een meldingssysteem moet duidelijkheid geven over wat wel en niet kan. Het openbaar vervoer kon de vraag tot nu toe goed aan. Als het te druk wordt op een lijn kunnen op verzoek van chauffeurs extra bussen worden ingezet. Een duidelijk criterium voor wanneer een bus te vol is, wil U-OV echter niet geven. Dit laat men aan de instappende passagiers zelf over. Mondkapjes moeten aanvullende bescherming bieden wanneer onvoldoende aan de afstandsregels kan worden voldaan, zo redeneert men.