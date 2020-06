Twee teststraten voor Utrecht

Door Paul Hustinx

Utrecht - Utrecht krijgt rond deze tijd twee teststraten waar mensen met mogelijk corona-gerelateerde klachten zich kunnen laten testen. Mensen hoeven daarvoor dus niet meer naar Veenendaal. De eerste teststraat is sinds enkele dagen operationeel op Koningsweg 2. Deze teststraat is speciaal bedoeld voor bezoekers die per fiets of te voet komen. De behoefte hieraan was groot omdat niet iedereen over een auto beschikt voor een ‘drive-thru’-test.

De tweede testlocatie volgt zeer binnenkort aan de Koploperstraat 50. Deze is zowel door automobilisten als door fietsers en voetgangers te gebruiken. Voor mensen die niet met auto, fiets of te voet langs kunnen komen, zijn er mobiele teams die aan huis tests afnemen. Inzet hiervan wordt in samenspraak met de aanvrager bepaald.