Door Paul Hustinx

Utrecht - Wethouder Linda Voortman wil binnenkort gratis mondkapjes aanbieden aan mensen met lage inkomens. Vanuit de gemeenteraad was hierom gevraagd omdat mondkapjes op steeds meer plekken, onder andere het openbaar vervoer, verplicht zijn, maar aanschaf hiervan niet door iedereen even eenvoudig te bekostigen is.

De wethouder gaat bekijken of ze de mondkapjes via voedselbanken of vanuit het Stadskantoor kan gaan verspreiden onder U-pashouders.