Inzameling spelletjes voor Philadelphia Zorg

Utrecht - Nog spellen en puzzels op zolder? Of knutselspullen en buitenspeelgoed? Het initiatief ‘Veel Liefs’ zamelt deze in zodat ze een tweede leven krijgen bij mensen met een verstandelijke beperking. Na diverse andere projecten is Philadelphia Zorg nu de gelukkige organisatie. ‘Veel liefs’ hoopt landelijk zoveel te verzamelen dat ze alle 530 locaties een box cadeau kan doen. Spelletjes inleveren kan tot en met 15 juni door heel Nederland.

Meer informatie: www.veel-liefs.nl.

Deze week gaan veel dagbestedingslocaties bij Philadelphia weer open. ‘Veel liefs’ zamelt sinds de intelligente lockdown speelgoed in voor verrassingsboxen voor de zorg. Initiatiefnemer Wenda Linthorst: “Elke dag ontvang ik mailtjes en kaarten van woongroepen waarin ze vertellen hoe blij iedereen is met de doos met spulletjes die door ons is gebracht!”