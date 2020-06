Tegenvallers voor tramlijn

Utrecht - De vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein die op 30 mei is begonnen en tot 21 augustus zou duren, zal minimaal vier weken langer duren dan gepland. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door corona-gerelateerde maatregelen. Zo kan op de bouwplaats met minder mensen bij elkaar gewerkt worden. Daarnaast kunnen internationale leveranciers niet op tijd leveren omdat bijvoorbeeld fabrieken stil lagen door de virusuitbraak. Zo was de fabriek in Zaragoza (Spanje) die de nieuwe trams produceert gesloten tot begin mei. De vervangende bussen zullen daarom ook na 21 augustus blijven rijden.

Dit meldt het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarnaast vraagt het college om een aanvullend krediet van 20,9 miljoen euro. Met name als gevolg van de coronacrisis valt het project duurder uit dan begroot.