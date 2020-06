Twintig nieuwe AED's opgehangen in Utrecht

Utrecht - Aan de oostzijde van de stad zijn er twintig AED’s bijgekomen. Kerngroep Ondernemersfonds Maarschalkerweerd en de gemeente Utrecht hebben de handen ineen geslagen om de AED’s op te hangen.

De nieuwe AED’s in het sport- en buitengebied van Utrecht zijn belangrijk. "Hier zijn dagelijks veel bezoekers in beweging en een hartstilstand kan iedereen overkomen. De AED’s zijn aangesloten op HartslagNU. Bij een noodmelding van 112 stuurt de HartslagNU-app burgerhulpverleners naar de dichtstbijzijnde AED."

Met cofinanciering uit het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente Utrecht zijn door kwartiermaker Sterre Hijlkema in opdracht van de KOM de AED’s gerealiseerd. Maandag opende wijkwethouder Anke Klein de AED’s bij de Kampong Cricket Club met alle betrokkenen.

Deze AED’s hebben ook iets bijzonders. Er kan live uitgelezen worden hoe en waar de AED’s ingezet worden. De leverancier Cardiaid volgt ze via remote-monitoring. Ze hangen namelijk verspreid vanaf Amelisweerd tot aan de Gansstraat. Om te leren reanimeren is aan alle locaties die nu een AED hebben een kosteloze reanimatie training aangeboden door de KOM.

"Wil jij ook een AED in je straat of bij je werk? Elke minuut telt namelijk bij reanimatie. De AED moet dan wel buiten hangen en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Daarom financiert de gemeente via het Initiatievenfonds 50 procent van elke AED in Utrecht mee. Vraag het wijkbureau voor meer informatie", aldus de kerngroep.