Rijbaan Brailledreef wordt fietspad: meer ruimte

Utrecht - Utrecht heeft één rijbaan op de Brailledreef in Overvecht ingericht als fietspad, om fietsers meer ruimte te bieden. Vanwege bouwwerkzaamheden aan de NPD-strook is het fietspad tussen de Zamenhofdreef en Einsteindreef aan de oostzijde van de Brailledreef voor langere tijd afgesloten, waardoor het fietspad aan de westkant tweerichtingsverkeer is geworden. Het is hier echter te smal om anderhalve meter afstand te bewaren.