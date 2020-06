Nieuw format: De Helling Sessions

Utrecht - De Helling opent de deuren na drie maanden met een nieuw format. Samen met Behind The Music lanceren ze het live format De Helling Sessions met als eerste gast Waltzburg. Op vrijdag 19 juni komt het vijftal uit Nijmegen naar De Helling voor een interview en intieme sessie. De Helling Sessions zijn na afloop beschikbaar op YouTube en Spotify.

Waltzburg maakt eigenzinnige en melodieuze upbeat indie en bracht vorig jaar hun debuutalbum Cut The Wire uit, dat werd geproduceerd door Simon Akkermans in Kytopia. De band was al 3FM Talent, speelde op Noorderslag en Sziget Festival en stond in het voorprogramma van Kensington in december in de Ziggo Dome. Zelf omschrijft de band hun muziek als 'geschreven door een pessimistische slaapkamer producer, die vervolgens tot leven wordt gebracht met een groepje beste vrienden'. Het vijftal haalt inspiratie uit bands als Vampire Weekend, Real Estate en Modest Mouse.

Met De Helling Sessions wil het Utrechtse poppodium opkomende bands een podium bieden in deze moeilijke corona-tijden. “Vanwege de corona-maatregelen kunnen we maar een publiek van dertig mensen toelaten, dus wil je hierbij zijn, stuur snel een mail om je aan te melden naar info@dehelling.nl", legt programmeur Joep Smeets uit.

Voorafgaand aan de sessie van drie kwartier wordt Waltzburg op het podium geinterviewd door Martin Kuiper, oprichter van de live interview talkshow Behind the Music en video interview platform FaceCulture. "Waltzburg is een interessante band met aanstekelijke muziek. Ik kijk uit naar hun verhaal en de sessie. Omdat de sessie ook op Spotify komt, dagen we de band uit een zo'n goed mogelijk live-gevoel neer te zetten", zegt Kuiper, die De Helling Sessions in opdracht van De Helling heeft ontwikkeld.

De avond wordt met meerdere camera's opgenomen. Fans kunnen tijdens de avond ook vragen stellen. "De Helling is een podium waar bezoekers en makers authentieke ervaringen kunnen beleven en creëren." Toegang op basis van aanmelding via mail naar info@dehelling.nl. Per persoon kunnen er twee kaarten worden gereserveerd.