Schilderij voor harde werk onderwijspersoneel

Utrecht - Typetank heeft het schilderij 'Ode aan het onderwijs' overhandigd aan Anita Verweij de directeur van de Catharijnepoort voor al het harde werk dat al het onderwijspersoneel in Nederland heeft geleverd.

"Dit is natuurlijk een dikke knipoog naar Bankski die een schilderij aan een ziekenhuis in Engeland schonk." Op het schilderij voor de school staat in plaats van een verpleegkundige, een juf.