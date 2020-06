Vredig protest met harde boodschap

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Op het moment dat het Jaarbeursplein vrijdagavond tegen half zeven vol stroomde, brak eindelijk de zon door. Een symbolisch begin van wat een geslaagde Black Lives Matter-demonstratie zou worden. Wat in Amsterdam en Rotterdam niet lukte, bleek in Utrecht wel te kunnen. Ruim 3500 deelnemers demonstreerden vreedzaam en met inachtneming van de anderhalvemeterregel tegen racisme en politiegeweld.

Ruim voor aanvang staan twee 16-jarige vriendinnen te wachten voor de trappen van het Jaarbeursplein, die als podium dienen. “Mijn moeder wilde eigenlijk niet dat ik zou gaan”, bekent Romy. “Gelukkig heb ik haar weten te overtuigen van het belang van deze demonstratie. Racisme is een actueel probleem en moet net als corona worden bestreden.”

Daphne valt haar vriendin bij: “Zo erg als in Amerika, waar George Floyd door een politieagent werd vermoord, is het niet. Maar ik weet uit ervaring dat hier ook gediscrimineerd wordt. Mijn adoptiebroertje van dertien is geboren in Congo en wordt geregeld nageroepen op straat. Nog erger was het op vakantie in Oostenrijk. Bij het skiën werd iedereen geholpen, behalve hij. Dat doet pijn. Ik demonstreer dan ook vooral voor zijn toekomst.”

Nadat priesteres Marian Markelo de demonstratie heeft ingezegend, volgt een minuut stilte. De demonstranten knielen en maken een vuist tegen racisme. Dan neemt organisator Leroy Lucas het woord: “Ik heb gehoord dat Mark Rutte racisme ook een probleem vindt. Nu pas wordt ‘ie wakker! Ik heb besloten dat ik vanaf vandaag niet alleen boos ben, maar ook ga strijden waar het nodig is.” Hij wijst naar het stadskantoor. “De gemeente, daar moeten we zitten! Daar worden de beslissingen genomen! Een Belastingdienst die etnisch profileert; dat kan niet! Een huizenmarkt en arbeidsmarkt die ons discrimineren; dat kan niet! Wij wonen hier. Ik ben van Lombok, ik kom uit Utrecht!”

De Utrechtse historicus Nancy Jouwe benadrukt in haar toespraak dat racisme niet geïmporteerd is uit Amerika. “Het is daar juist naartoe gebracht vanuit Europa. Nederland was in de zeventiende eeuw marktleider in de slavenhandel. Vandaag de dag is racisme een mondiale pandemie!” Haar woorden worden met gejuich ontvangen en de protestborden gaan massaal de lucht in. ‘United against racism’, ‘Stilte is geen optie’ en ‘Pro-black isn’t anti-white’ zijn enkele van de slogans. Voor de toekomst ziet de historicus enkele lichtpuntjes. “Meerdere politieke partijen spreken zich nu openlijk uit tegen racisme. Dat ben ik niet gewend. Aangezien ik vijftigplusser ben, zegt dat iets.”

Ondertussen kan er niemand meer bij op het Jaarbeursplein. De demonstranten blijven netjes op hun ‘kruisjes’ staan en luisteren nog naar toespraken van onder andere Sylvana Simons. Na anderhalf uur keren ze rustig huiswaarts en kan Utrecht terugkijken op een Black Lives Matter-demonstratie die sfeervol en vredig was, maar waar de boodschap evengoed keihard aankwam.