Minister Van Engelshoven op werkbezoek bij Museum Speelklok

Utrecht - Maandagmiddag bezocht minister Van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Museum Speelklok in Utrecht. Het bezoek vond plaats in verband met de heropening van de museumdeuren.

Museum Speelklok was een van de vijf musea in Nederland waaraan de minister een bezoek heeft gebracht. Tijdens het werkbezoek sprak Van Engelshoven met verschillende medewerkers en directeur Marian van Dijk over de genomen maatregelen voor een veilig museumbezoek. Ook kwamen de uitdagingen waar Museum Speelklok mee te maken heeft gekregen en nog voor staat aan bod. Daarnaast zag de minister, als een van de eerste, de gloednieuwe Speelklok Roadshow. Een mobiel ‘museum’ waarmee Museum Speelklok de komende maanden de straten van Utrecht op gaat en zo muziek met een verhaal naar de mensen toe brengt.

Vorige week woensdag werd bekend gemaakt dat vijf grote cultuurinstellingen in Utrecht, waaronder Museum Speelklok, een extra subsidie krijgen om de corona-crisis door te komen. Dit geld is afkomstig van een matching-fonds dat de gemeente Utrecht en provincie Utrecht beschikbaar hebben gesteld. Marian van Dijk, directeur Museum Speelklok: "Wij zijn natuurlijk erg blij met de extra steun want dat geeft ons voor dit jaar perspectief. Maar het geeft een dubbel gevoel: we beseffen dat veel collega-instellingen en artiesten met smart wachten op hulp."

Om een veilig bezoek voor iedereen te garanderen, heeft Museum Speelklok verschillende maatregelen genomen. Zo worden er alleen tickets verkocht via de website en werkt het museum met tijdsblokken om te voorkomen dat er te veel mensen op hetzelfde moment in het museum aanwezig zijn. Ieder tijdsblok start met een aangepaste Muzikale Tour vol live muziek. Na de tour kunnen bezoekers via een eenrichtingsroute de rest van het museum verkennen.