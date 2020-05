Videoclip door Utrechtse horeca

Utrecht - Meer dan vijftig ondernemers van verschillende Utrechtse horecazaken lanceerden afgelopen donderdag hun eigen versie van Frank Sinatra’s ‘That’s Life’. Initiatiefnemer Richard Den Hartog van 'Het College' herschreef de tekst. Voice Of Holland-winnaar Dennis van Aarssen zong het lied opnieuw in. In de bijbehorende videoclip zingen alle horecaondernemers, op anderhalve meter afstand, op het Stadhuisplein samen uit volle borst de laatste regels van het lied. 'De bedoeling films' en 'BLIK film' zijn de makers van de videoclip. Afgelopen maandag mochten horecazaken - met inachtneming van de maatregelen - weer open. Den Hartog en zijn collega’s kijken terug op een moeilijke periode, maar willen vooral vooruitkijken. Den Hartog: "We willen de gasten laten weten dat we er klaar voor zijn om hen weer veel mooie avonden te bezorgen!’’