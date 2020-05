Utrecht - Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht is voorgedragen als burgemeester van Den Haag. "Ook in Den Haag volg ik mijn passie: het dienen van de lokale publieke zaak."

Hij werd daarover donderdag geïnformeerd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de Haagse gemeenteraad. "Ik ben zeer vereerd", aldus Van Zanen, "en kijk er naar uit aan het werk te gaan voor en met Den Haag. Samen te werken met raad en college en alle Hagenaars en Hagenezen te leren kennen. Ik verheug mij erop." De burgervader van Utrecht ziet ook een andere kant aan zijn benoeming: "Ik vertrek uit deze stad. Uit Utrecht. Heb hier het langst gewoond en gewerkt in mijn leven, mijn beide kinderen zijn hier geboren. De stad waar ik elke dag met liefde woon en werk. Mij hartstochtelijk voor heb ingezet. En toch… Ik ben nu 35 jaar actief in de lokale politiek, 27 jaar in Utrecht en 8 jaar Amstelveen. Utrecht staat er goed voor. Met een zelfbewuste raad. Een ingewerkt college. En met een vrolijke griffie. En inwoners die steeds meer openlijk trots zijn op hun stad. En terecht. Ik volg ook in Den Haag mijn passie: het dienen van de lokale publieke zaak." De wethouders geven aan dat hij 'als burgemeester diepe indruk heeft gemaakt in Utrecht'. "Met Jan van Zanen krijgt Den Haag een heel betrokken burgemeester die hart heeft voor alle inwoners en ondernemers in de stad." Van Zanen is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht.

Het vertrek van burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag roept veel reacties op. Zo zegt raadslid Floor de Koning van GroenLinks op Twitter: "Onze fantastische burgemeester vertrekt naar Den Haag. We zullen zijn vriendelijke open houding naar iedereen missen en het ‘ik ben Jan en ik werk bij de gemeente’. Den Haag boft!" Fractievoorzitter Jony Ferket van D66 Utrecht: "Onze Jan vertrekt naar Den Haag. We gaan je missen in Utrecht".

"Het vertrek van onze burgemeester komt als een verrassing en is balen voor onze stad. Utrecht zal haar ervaren burgemeester van en voor iedereen gaan missen", stelt Rick van der Zweth, fractievoorzitter van PvdA Utrecht. Dimitri Gilissen, fractievoorzitter VVD Utrecht, op Twitter: "Verrast door het onverwachte vertrek van onze burgemeester naar Den Haag. Utrecht gaat haar bevlogen en betrokken burgervader missen...".