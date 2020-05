Hoe moet het met bereikbaarheid Uithof in coronatijd?

Door Paul Hustinx

Utrecht - ‘Studenten moeten zo min mogelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer en sowieso niet reizen tijdens de spits’, stelde het kabinet onlangs als coronamaatregel. Een radicale breuk met het standaardbeleid waarin studenten middels de ov-kaart juist worden gestimuleerd het ov te gebruiken. Wat betekent dit voor Utrecht dat zijn meeste onderwijsactiviteiten juist heeft geclusterd op een locatie, het Utrecht Science Park ‘De Uïthof’, die voor haar bereikbaarheid juist sterk afhankelijk is van - overvol - ov? En waarbij gebruik van het enige alternatief, de fiets, in normale omstandigheden eveneens een verzadigde situatie oplevert doordat fietsers grotendeels vanuit dezelfde richting aanrijden.

Door de afgelegen ligging van het Science Park lijkt Utrecht kwetsbaarder dan andere universiteitssteden bij grote beperkingen aan het ov-gebruik. Hoe moet dit? “Ontzettend relevante vragen’, volgens woordvoerder Maarten Post van de Universiteit Utrecht, die nu in samenwerking met de andere spelers op het Science Park, zoals de Hogeschool en het UMC worden bekeken. Vast staat in elk geval dat ook in het komend studiejaar ‘een fors deel van het onderwijs niet op een normale manier kan worden gegeven’, maar de ‘echt fenomenale’ manier waarop docenten en studenten tot nu toe met de beperkingen omgaan stemt Post hoopvol dat het opgelost kan worden.

Jan Henk van der Velden van de overkoepelende stichting die alle gebruikers van het Science Park vertegenwoordigt, legt uit hoe er samen met Rijnsweerd middels rekenmodellen wordt uitgezocht welke maatregelen welke effecten hebben en hoe de vervoersstromen in goede banen geleid kunnen worden, de 1,5-metercriteria in acht nemend. Om studenten uit de hoofdspits te houden wordt het onderwijs geconcentreerd tussen 11 en 15 uur. Verder moet koste-wat-kost worden voorkomen dat verkeer op de ‘draaischijf rond Utrecht’, vooral A27 en A28, vastloopt.

De zorg (UMC) heeft de allerhoogste prioriteit. ‘Geleidelijkheid’ en ‘spreiding’ zijn de kernprincipes voor alle instellingen in de omgeving. Fietsgebruik wordt gestimuleerd, maar ov-gebruik voor studenten van veraf moet geen taboe zijn.

Voor fietsers wordt er gedacht aan eenrichtingsverkeer per route, Heeft Utrecht het extra moeilijk? Volgens Van der Velden is het vooral een opgave voor Utrecht als geheel, vanwege de draaischijffunctie voor heel Nederland. Er kunnen volgens hem problemen ontstaan als velen het ov en de fiets willen mijden, maar uiteindelijk is hij er optimistisch over dat betrokken partijen tot goede afspraken komen. Het is een kwestie van ‘kiezen en prioriteren’. Eerstejaars krijgen wat hem betreft extra aandacht. ‘Die willen we een welkom gevoel geven, zij moeten hun medestudenten en hoogleraren kunnen zien’, al zal dit laatste lang niet zo vaak plaatsvinden als normaal.