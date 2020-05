Première van Korte Thuisfilm Mislukt

Utrecht - Een eeuw geleden hield een dodelijk virus, de Spaanse griep, de wereld in haar greep. Honderd jaar later breekt er opnieuw een zeer besmettelijk virus uit: Covid19. Met grote en ingrijpende economische en maatschappelijke gevolgen voor de samenleving. Een tekort aan mondkapjes. Verlies van banen. Overvolle ziekenhuizen. Gesloten bioscopen, restaurants en cafés. Thuisquarantaine.

Om de eenzaamheid te kunnen pareren richt (oud) inspecteur Jos Wiels de leesclub ‘Tweezaamheid’ op, om zo elkaar digitaal te kunnen blijven ontmoeten. De leden; een kunstenaar, actrice, diva, costumière, vaudeville danser en een model, onderhouden een nauw contact met elkaar om even te kunnen ontsnappen aan de benauwende realiteit van het dagelijkse leven. Echter kan niemand ontsnappen aan spoken uit het verleden. De onrust slaat toe in de leesclub nadat er een verdachte brief is bezorgd. Om de onderste steen boven te krijgen pakt Jos Wiels zijn oude beroep weer op.

‘Mislukt!’ is een echte ‘whodunit’ en de vierde film van het Korte Thuisfilm Project . Het project is in het leven geroepen om creatief aan de slag te blijven nadat door de coronacrisis alle repetities en activiteiten van de ene op de andere dag stopten. Een uniek initiatief om in deze tijd films te kunnen blijven maken. De films gaan niet over het virus, maar spelen zich wel af in coronatijd, waarbij ‘social distancing’ een zware wissel trekt op ieders sociale leven.

Na een oproep hebben de acteurs zich aangemeld en zichzelf met enkele summiere regieaanwijzingen thuis gefilmd met hun smartphones en webcams.

In de hoofdrollen: Frans de Wit, Charlene Castro de la Cruz, Patrick Sabel, Jeroen Ham, Sandra Smeekes en Wilma Paalman. Teksten en montage: Gert van Veen. De film is Tweede Pinksterdag 1 juni te zien op de Facebookpagina van het Korte Thuisfilm Project: www.facebook.com/kortethuisfilm.