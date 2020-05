Festivalgevoel aan huis

Utrecht - In Park Transwijk had afgelopen zaterdag de 4e editie van Central Park plaats moeten vinden. Maar dit festival is, evenals alle evenementen tot 1 september, op last van de overheid opgeschort vanwege COVID-19 (coronavirus). Om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan deelde de organisatie gratis picknicktassen uit, zodat bezoekers in een thuissetting alsnog konden genieten van een muzikale picknick.

“Op Central Park komt goed eten, een art-niveau decor en hedendaagse popmuziek samen in een romantische parksetting. We omschrijven het festival dan ook als een muzikale picknick”, aldus Huub van de Vecht. Het festival zou dit jaar verhuizen naar Park Transwijk, met ruimte voor een uitgestrekte picknickweide omringd door foodtrucks, een reuzenrad, zwanenmeer mét zwanenbootjes en natuurlijk de podia. Op de line-up stonden o.a. Kensington, De Staat en Chef’Special. “We konden deze dag niet zomaar aan ons voorbij laten gaan, dus kwamen we met het idee om een picknicktas rond te brengen zodat mensen het thuis gezellig kunnen maken.” Op 23 mei heeft de organisatie maar liefst 25 tassen bezorgd bij de gelukkige winnaars. Persoonlijk aan huis en op een veilige afstand. "Ondanks het feit dat er geen festivals mogen plaatsvinden, vinden wij het belangrijk om onze bezoekers te bedanken voor alle steun en ze toch nog een thuisfeestje te kunnen geven. We hopen dat iedereen gezond is en we kijken uit naar de volgende editie van Central Park op zaterdag 5 juni 2021!’’, aldus Van de Vecht.