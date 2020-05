Meer cybercrime

Utrecht - In de provincie Utrecht werden afgelopen jaar 296 cybercrime-delicten geregistreerd. Ten opzichte van 2018 (186 delicten) is hiermee sprake van een stijging van 59,1 procent. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Dutch-Tech Magazine, op basis van data van de politie over de afgelopen 8 jaar. Ook verschillen tussen gemeenten binnen Utrecht werden in kaart gebracht. In 2019 werden in totaal 4.700 cybercrime-misdrijven geregistreerd. Dit komt neer op gemiddeld bijna 13 misdrijven per dag. Bijna 13 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder was afgelopen jaar slachtoffer van cybercrime. De meeste slachtoffers waren tussen de 15 en 25 jaar oud. Utrecht is een provincie die - ten opzichte van de overige provincies - onder de categorie ‘onveilig’ valt. Binnen Utrecht kent de gemeente Utrecht de meeste cybercrime-misdrijven (86). Dit vertegenwoordigt 29,1 procent van alle geregistreerde delicten binnen de provincie.