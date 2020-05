Na het park gaat nu ook Kasteel de Haar open

Haarzuilens - Na het openstellen van het park eerder deze maand gaan vanaf 1 juni ook de poorten van Kasteel de Haar weer open. Het kasteel is er dan helemaal klaar voor om bezoekers conform de RIVM-richtlijnen te ontvangen.

Op vrijdag 13 maart moest Kasteel de Haar als gevolg van de coronacrisis de deuren sluiten van het kasteel en het omliggende park. Sinds 8 mei is het park van Kasteel de Haar weer geopend voor bezoekers. In navolging daarvan is ook het kasteel klaar om bezoekers weer te ontvangen. Achter de schermen is alles in volle gang gezet om bezoekers ook in het kasteel op 1 juni weer welkom te heten. Zo is de looproute aangepast op de 1,5-meter-samenleving en worden bezoekersstromen gereguleerd door alleen online tickets te verkopen.

"Per dag is er slechts een beperkt aantal tickets verkrijgbaar. Voor bezoekers die een ticket hebben voor het kasteel betekent dit dat zij in alle rust en met 1,5 meter ruimte kunnen genieten van alle verhalen en weelde die Kasteel de Haar te bieden heeft", aldus Kasteel de Haar. Tickets voor het park en voor het kasteel zijn verkrijgbaar via de website www.kasteeldehaar.nl.