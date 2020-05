Programma online festival Duurzame Week bekend

Utrecht - Het programma van de online Duurzame Week 2020 is bekend. Tijdens het grootste duurzaamheidsfestival van Nederland, van 20 tot en met 28 juni, kun je als consument of duurzaamheidsprofessional meedoen aan gratis workshops, lezingen en deelsessies. De headliners van dit jaar zijn Floortje Dessing, Dennis Storm en Teun van de Keuken. De thema's Consumptie, Omgeving, Reizen, Voeding en Wonen staan centraal.

"Floortje Dessing vertelt hoe je dit jaar de ideale vakantie in eigen land kunt vieren, Dennis Storm neemt je mee in het hoe en waarom van minimalisme en Teun van de Keuken helpt je de beste keuzes te maken in de supermarkt. In een workshop Guerrilla Gardening leer je hoe je je wijk in bloei zet. En leer hoe je je huis verduurzaamt of je kledingkast onder handen neemt met de Marie Kondo methode." Deelnemers kunnen ook inzicht krijgen in de ware kosten van hun consumptiegedrag of hoe ze veerkrachtige toekomstbestendige voedselsystemen creëren. Deze vijfde editie van de Duurzame Week vindt dit jaar online plaats, via de website van de Duurzame Week. Directeur Margit Végh: “Met Duurzame Week willen we laten zien dat iedereen íets kan doen om de wereld mooier, leuker en groener te maken. Het gaat om de eerste stap en met elkaar zorgen we voor impact. Juist nu is het van belang om een positieve draai te geven aan de wereld die op zijn kop staat. Daarom was het voor ons geen discussie of we Duurzame Week 2020 wel of niet door wilden laten gaan. We hebben met man en macht gewerkt aan een alternatief concept. Ik ben ontzettend trots op het programma waar bezoekers dit jaar aan deel kunnen nemen. Een online festival blijkt de beste vorm om dit jaar onze missie, Heel Nederland Vrolijk Verduurzamen, te vervullen."

Naast online workshops en lezingen is er een heel online festivalterrein ingericht. "Je kunt aanschuiven bij de online bar, een kijkje nemen bij de marktkraampjes of naar een optreden gaan in een van onze digitale performance tenten." Normaal gesproken is het festival te vinden op de Neude en andere locaties in Utrecht, in 2020 is het festival online mee te maken: duurzameweek.nl.