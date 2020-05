Kunstenaars sturen berichten vanuit quarantaine

Utrecht - SPRING Performing Arts Festival toont een serie affiches met berichten vanuit quarantaine van festivalkunstenaars om daarmee inspiratie, hoop en reflectie te bieden in deze corona-tijden. De affiches zijn te zien op straat in Utrecht en online op springutrecht.nl.

Net zoals vele andere festivals is SPRING Performing Arts Festival in mei afgelast. Maar SPRING heeft een rijke traditie in het presenteren van kunst in de publieke ruimte en ziet geen reden om dat te stoppen. SPRING vroeg (voormalige) festivalkunstenaars wat ze in deze corona-tijd aan de wereld willen vertellen. Onder de titel ‘Bericht vanuit quarantaine’ presenteert SPRING onder andere bijdrages van Milo Rau, Toshiki Okada en Nicole Beutler op affiches en digitale schermen in de stad Utrecht om daarmee inspiratie, hoop en reflectie te bieden. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door Clear Channel Nederland. Afgelopen week toonde het festival ook SPRING on Screen, een online programma met digitaal werk van festivalkunstenaars die op SPRING zouden staan. Van dansfilms, muziekvideo’s en podcasts tot huiskamervoorstellingen en korte documentaires. Alle bijdrages blijven te zien tot en met 31 mei op springutrecht.nl.