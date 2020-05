Ook niet-leden kunnen naar bibliotheek Neude

Utrecht - Goed nieuws voor iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe Bibliotheek Neude, want nu kunnen ook niet-leden naar binnen om een kijkje te nemen. Bezoekers moeten wel vooraf een ticket reserveren.

Op maandag 11 mei is de Bibliotheek Neude open gegaan. Wethouder Anke Klein en directeur Ton van Vlimmeren heetten de eerste bezoekers welkom. In de eerste fase was er alleen functioneel bezoek mogelijk, voor leden van de bibliotheek. Zij konden naar binnen om boeken, dvd’s en bladmuziek te lenen en in te leveren.

Op vrijdag 22 mei startte een nieuwe fase: Bibliotheek Neude is nu ook open voor niet-leden die een kijkje willen nemen. Er blijft nog wel een aantal maatregelen van kracht. Bezoekers moeten vooraf een ticket reserveren via de website van de Bibliotheek Utrecht; zonder ticket is toegang niet mogelijk.

Gebruikmaken van studieplekken, computers, printers of leestafels is nog niet toegestaan. "En uiteraard houd je anderhalve meter afstand en blijf je thuis als je klachten hebt."

Meer informatie: www.bibliotheekutrecht.nl.