Lunchroomeigenaar springt bij in zorg

Door Roberto Cancian

Nadat Paul Haarsma-Bakker half maart te horen kreeg dat de deuren van zijn koffie- en lunchzaak Anne & Max tijdelijk gesloten moesten worden, keerde hij terug bij zijn voormalige werkgever in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. “Stilzitten is absoluut niet waardevol ondanks dat er een soort rust over ons heen kwam”, geeft Haarsma-Bakker aan.

UTRECHT - Ruim vijf en een half jaar terug, ging de droom van oud-verpleegkundige Paul en zijn man Sander in vervulling bij het openen van hun eigen lunchzaak en Bed & Breakfast in het Domkwartier. “Wij wilden graag samenwerken en zodoende zijn wij de zaak gestart. Op het moment dat het tweetal de beide bedrijven tijdelijk moest sluiten, was er tijd over. “De lunchroom is mijn passie, maar het gevoel dat ik me nuttig moest maken was ook direct aanwezig. Ik heb ruim tien jaar als verpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis gewerkt waar ik ook teamhoofd ben geweest. Ik heb op maandag een maatje gevraagd of ze mijn diensten konden gebruiken en op vrijdag stond ik al volledig beschermd en ingepakt op de corona-afdeling. Pittig om alle verdrietige situaties te zien maar het gevoel dat we het samen doen en de mensen te kunnen helpen, ook de families van de mensen die daar liggen, geeft voldoening.” Zorgen zit als oud-zorgmedewerker in zijn bloed. “Zelf heb ik geen moment getwijfeld, mensen in mijn omgeving waren wat terughoudender. Ze vroegen of ik het wel zeker wist omdat je jezelf dan toch in het hol van de leeuw waagt.”

Nu het geen brandhaard meer is, zoals Paul Haarsma zelf aangeeft, blijft hij toch nodig en ook werkzaam in het ziekenhuis. "Het is veel pittiger dan ik had gedacht. In de ochtend weet je niet wat er die dag gaat gebeuren, zowel met patiënten als intern. In het begin veranderde er bijna iedere dag wel iets in het veiligheidsprotocol en waren er veel wisselingen in het team door flexwerkers die zieke collega’s moesten vervangen. Gelukkig herstelden zij snel en kwam er meer rust. Ik ben geen deskundige maar de kans dat het blijft sluimeren, die is er. Ik heb zes weken fulltime gewerkt op de corona-afdeling en zal nu nog 16 uur per week dat blijven doen. Ook nu we vanaf 1 juni aanstaande weer gasten mogen ontvangen in de lunchroom. Als team hebben wij zo veel meegemaakt in het St. Antonius, het past niet om het zo te laten. Ik heb zoveel onverwerkt verdriet gezien, maar ook angst bij mensen. Ik wil een luisterend oor blijven voor de mensen en de lichtpuntjes eruit halen. Door het werk bouw je toch een band met de mensen op.”

Paul Haarsma-Bakker zal echter ook de focus meer en meer leggen op zijn koffie – en lunchzaak Anne & Max en de Bed & Breakfast ‘Bij de jongens’. “Fijn om terug te zijn. Dit blijven toch mijn kindjes.” Door de crisis realiseert hij zich ook hoe erg hij zijn vak heeft gemist. "De reden om een aantal dagen per week in het ziekenhuis te blijven werken. Ik was al langere tijd aan het bedenken hoe ik ons ondernemersavontuur kon combineren met mijn andere passie.”