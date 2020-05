Eerste Official F1 Racing Centre opent deuren

Utrecht - Het allereerste Official F1 Racing Centre opent op 1 juni haar deuren. Deze nieuwe locatie in The Wall in Utrecht geeft iedereen de mogelijkheid om een unieke F1-ervaring te beleven.

The Official F1 Racing Centre bevat drie volledige ‘virtuele grids’ met in totaal zestig speciaal ontworpen racesimulatoren. "Elke setup is voorzien van gloednieuwe hardware, geavanceerde stuurwielen met force feedback én windsimulatie."

In de officiële F1 2019-videogame van Codemasters kunnen bezoekers een volledig F1-raceweekend ervaren, inclusief training, kwalificatie en een Grand Prix. Vanaf 10 juli kan er ook geracet worden op de circuits van Zandvoort en Hanoi in de gloednieuwe 2020-editie, F1 2020.

"Fans kunnen hier racen tegen vrienden, familie en andere bezoekers, onder begeleiding van opgeleide ‘e-marshals’ - die tevens zorgen dat de vanuit de overheid opgelegde richtlijnen van het RIVM tijdens de COVID-19-pandemie worden gehandhaafd."

“Gezien de nog altijd groeiende populariteit van Formule 1 in Nederland zijn we verheugd om samen met F1 in Utrecht het eerste Official F1 Racing Centre te openen”, aldus Niels Roodenburg, directeur van The Official F1 Racing Centre. “Hier zijn bezoekers van alle leeftijden en niveaus welkom om te ervaren hoe gaaf het is om in een virtuele F1-auto te rijden.”

The Official F1 Racing Centre is vanaf 1 juni geopend. Vanaf dan is het mogelijk om elke dag virtueel te racen. Zowel individueel als voor groepen kan er zeven dagen per week online geboekt worden via de website www.f1racingcentre.nl.

"Wanneer de situatie het toelaat, kunnen bezoekers ook terecht in het restaurant van The Official F1 Racing Centre. Bovendien wordt binnenkort The Official F1 Racing Centre voorzien van de eerste fysieke F1 Store van Nederland, waar exclusief officiële merchandise verkocht wordt van F1 en alle teams die deelnemen aan het 2020 FIA Formula One World Championship."