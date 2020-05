Utrecht - Vanaf zaterdag 23 mei zendt RTV Utrecht een nieuwe serie van het televisieprogramma Margreet uit. In de nieuwe serie Margreet op anderhalve meter gaat presentatrice Margreet van Gils op bezoek bij regiogenoten om te vragen hoe zij omgaan met de coronacrisis. Want wat is er allemaal veranderd en wat is hetzelfde gebleven? Margreet gaat op onderzoek uit.

Zo’n tien weken leven we met het coronavirus in ons land. Na de eerste weken vooral in en om het huis te hebben doorgebracht, gaat iedereen nu weer stapje voor stapje de wereld in. Tijd voor een eerste tussenstand. Hoe gaat het met de mensen in onze provincie? Margreet zoekt het de komende weken uit door op bezoek te gaan bij oude bekenden. Houd je ook anderhalve meter afstand als je samen werkt én woont, zoals de mensen van de Emmaus gemeenschap in Haarzuilens? Hoe gaan ze bij de Socialrun om met veranderende psychische kwetsbaarheden en hoe gaat het met de bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht nu alle plekken om samen te komen gesloten zijn?

Margreet op anderhalve meter is vanaf zaterdag 23 mei iedere week te zien op RTV Utrecht en daarna online te bekijken via www.rtvutrecht.nl/gemist.