Schouwburg beperkt open

Utrecht - Nu de overheid heeft besloten de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus iets te versoepelen kan ook Stadsschouwburg Utrecht vanaf 1 juni het gebouw weer beperkt openstellen voor publiek. Dat zal gefaseerd gebeuren. Vanaf 1 juni zullen in ieder geval de terrassen en het dagcafé Mevr. Dudok weer open gaan. ’s Avonds kan weer gedineerd worden in restaurant Zindering.

De eerder aangekondigde editie van Wijn & Spijs (Vino Gross, Slovenië) op woensdag 10 juni zal gewoon doorgaan. Op zondag 7 juni presenteert de schouwburg een speciale editie van de maandelijkse talkshow Zzzzzondag! met Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken. Voor beide activiteiten geldt een maximum van dertig personen (bezoekers, artiesten en medewerkers).

Alle voorstellingen die in juni gepland stonden gaan niet door. Het is financieel niet haalbaar om deze voorstellingen door te laten gaan voor maximaal dertig mensen. Het is niet mogelijk alle voorstellingen die tussen 12 maart en 1 juli zouden plaatsvinden te verplaatsen naar volgend seizoen. Bezoekers worden op de hoogte gesteld als een voorstelling definitief is geannuleerd. Bezoekers van verplaatste voorstellingen moeten nog even geduld betrachten omdat de programmeurs nog bezig zijn met het opnieuw inrichten van volgend seizoen. Informatie: www.ssbu.nl.