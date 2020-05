Pathé wil in juni open

Utrecht - Pathé kijkt uit naar een geleidelijk opening van haar Pathé en Euroscoop bioscopen vanaf 1 juni. De bioscopen openen de deuren volgens het nieuwe protocol, waarin duidelijke richtlijnen staan hoe bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook worden er diverse hygiënemaatregelen genomen. Van 1 juni tot 1 juli geldt er een maximum capaciteit van dertig bezoekers per zaal en kunnen zij alleen vooraf online tickets kopen. De eerste films die zullen worden vertoond zijn films die net voor de sluiting in release waren, en op veler verzoek is Interstellar o.a. in IMAX te zien en zijn Harry Potter and the Deathly Hallows Part I+II voor het eerst in 4DX te zien. Vanaf 8 juni zijn er exclusieve voorpremières van de nieuwe Nederlandse film Rundfunk: Jachterwachter bij Pathé. De ticketverkoop is gestart.

Er is een maximum zaalcapaciteit van dertig bezoekers per zaal, zodat er voldoende afstand is tussen bezoekers. Die kunnen vooraf geen stoel kiezen, maar krijgen deze aangewezen door een medewerker. Een medewerker helpt met het plaatsen van de bezoekers in de zaal en wanneer de bezoekers de zaal verlaten. Er is verder een gespreide filmprogrammering: hiermee reguleren en minimaliseren zij de toestroom van onze bezoekers op hetzelfde moment. Tussen voorstellingen zal extra in- en uitlooptijd worden gehanteerd, zodat bezoekers uit verschillende zalen elkaar niet hoeven te kruisen. Er zijn diverse hygiënemaatregelen om bezoekers en medewerkers te beschermen, zoals kuchschermen en het veelvuldig schoonmaken van allerlei contactpunten zoals deurklinken en knoppen. Er zal een aangepast aanbod van hapjes en drankjes zijn met meer voorverpakte producten. In de gehele bioscoop zul je de richtlijnen van het protocol terugzien op o.a. posters.

Jacques Hoendervangers, Algemeen Directeur Pathé Theatres B.V.: “Als gevolg van de 1,5 meter maatregelen zullen wij een sterk gereduceerde capaciteit hebben. Uiteraard zal dit consequenties hebben voor de omzet voor Pathé. Maar het is beter om nu het verlies enigszins te beperken dan om helemaal niets te doen. Onze ticketprijzen blijven echter ongewijzigd.''