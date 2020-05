Start verkoop van duurzame woningen

De verkoop van vijftig duurzame woningen in appartementengebouw Pablo is gestart. Beeld: PR (Foto: )

Utrecht - Gebiedsontwikkelaar AM is gestart met de online verkoop van vijftig duurzame woningen in appartementengebouw Pablo in Utrecht. "Gezien de grote belangstelling voor de woningen, wordt een voorspoedige verkoop verwacht. Ruim duizend consumenten hebben aangegeven interesse te hebben in het plan, waarvan het merendeel afkomstig is uit de regio Utrecht." Pablo is een gezamenlijke ontwikkeling van AM en 2dvlop Vastgoed.

Het appartementencomplex Pablo komt aan de Pablo Picassostraat op de hoek van de Vleutensebaan en Parkzichtlaan in Leidsche Rijn. Het woningaanbod omvat vijftig appartementen met negen verschillende woningtypes. De appartementen worden aangesloten op de stadswarmtecentrale van Eneco en er zijn zonnepanelen aanwezig voor de centrale voorzieningen.

"Het plan is gericht op verschillende doelgroepen, zoals jongere stellen en bewoners van middelbare leeftijd zonder kinderen, die het fijn vinden om alle voorzieningen en de dynamiek van de binnenstad dichtbij te hebben." Het ontwerp van het gebouw is van Gert Jan Doelman van Cita Architecten. De bouw is in handen van Plegt Vos.

"Bewoners beschikken over een toekomstbestendig appartement met een gezamenlijke daktuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bij de entree van het gebouw wordt een AED geïnstalleerd. Meer informatie op de site: www.woneninpablo.nl.