Kasteeltuin in ere hersteld

Utrecht - Midden in de wijk Veldhuizen in Vleuten-De Meern ligt de ruïne van Kasteel Nijevelt. De gemeente is samen met buurtbewoners, kinderen en Utrecht Natuurlijk bezig deze plek in ere te herstellen. Gezamenlijk maken zij het park Kasteeltuin Nijevelt; een fijne plek om te ontmoeten, te tuinieren en te spelen.

De eilandjes en het informatiebord in Kasteeltuin Nijevelt herinneren aan het kasteel dat er ooit stond. Er waren grachten en er werd voedsel geproduceerd voor de bewoners.

Nu wordt hard gewerkt om die oude structuren weer zichtbaar te maken. In 2019 is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt in overleg met buurtbewoners. Zo komt er weer een boomgaard met verschillende appel-, peren- en pruimenbomen, verlegt de gemeente het doorgaande pad en wordt het huidige hekwerk verwijderd. Daarnaast legt de gemeente een hondentoilet en speelweide aan en wordt een ‘wereldboom’ geplant.

"Inmiddels is de speeltuin in Kasteeltuin Nijevelt helemaal vernieuwd en vormt deze een levendige ontmoetingsplek voor kinderen en ouders, natuurlijk met gepaste afstand. In plaats van een vervallen speelhuisje is er nu een prachtige natuurspeeltuin voor jong en oud. Zo is er een mandschommel, zijn er grote boomstammen om op te klimmen, een glijbaan en een waterpomp. Nieuw is ook het calisthenics-klimrek waar kinderen kunnen spelen en volwassenen kunnen sporten. En als het gras goed gaat groeien, komt er een picknickplek en een speelveld."

Onderdeel van de herinrichting van Kasteeltuin Nijevelt is het herstellen van de oude moestuin. Een bloeiende haag met klaphekjes vormt straks de nieuwe afscheiding en de oorspronkelijke indeling van de moestuin wordt weer zichtbaar. De moestuin wordt onderhouden door Vereniging Kasteeltuin Nijevelt, samen met Utrecht Natuurlijk. Op een deel van de moestuin organiseert Utrecht Natuurlijk een educatieprogramma voor leerlingen van de omliggende basisscholen.

"Kasteeltuin Nijevelt zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners die elkaar tot voor kort nog niet kenden. Zeker nu iedereen meer is aangewezen op zijn eigen woonomgeving." Later dit jaar volgt wellicht een feestelijke opening van de speeltuin. Inwoners die willen helpen in de moestuin zijn van harte welkom, op gepaste afstand. "Op dinsdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend is er vrijwel altijd iemand op de moestuin aanwezig." Meer informatie: www.kasteeltuinnijevelt.nl of via e-mail: ktnijevelt@gmail.com.