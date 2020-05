Welke Utrechter verdient een lintje?

Utrecht - "Kent u ook iemand die in het zonnetje gezet mag worden voor zijn vrijwilligersactiviteiten? Dan kunt u hen verrassen door hen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding", aldus de gemeente.

Meer informatie over het aanmelden van een Utrechter voor een lintje staat op de website van de gemeente: www.utrecht.nl of op www.lintjes.nl. Tijdens de lintjesregen op 24 april ontvingen in Utrecht 28 mensen een onderscheiding.

Overal in Utrecht zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak doen vrijwilligers achter de schermen, in alle bescheidenheid, ontzettend goed werk. Vrijwilligers die zich lange tijd belangeloos inzetten voor een organisatie, stichting of vereniging. Kunstenaars, sporters of wetenschappers die een bijzondere of zeer uitzonderlijke prestatie op hun werk leveren. Al deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding.

"Wilt u de onderscheiding tijdens de Lintjesregen in april 2021 laten uitreiken? Dien het voorstel vóór 1 juli 2020 in via kabinet@utrecht.nl." Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl of www.lintjes.nl.