Proeftuin voor huisvesting creatieve sector regio

Utrecht - In juni start een proeftuin om op verschillende (erfgoed)locaties in de Utrechtse regio werkruimte te creëren voor makers. Vraag en aanbod naar huisvesting voor de creatieve sector moet zo beter op elkaar worden afgestemd.

De kloof tussen vraag en aanbod voor creatieve huisvesting in de Utrechtse stedelijke regio is aanzienlijk. In 2018 was er vraag naar 135.000 m2 bij een aanbod van 105.000 m2. De verwachting is dat deze vraag groeit naar 185.000 m2 in 2024. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Stedelijke Regio Utrecht met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht als trekkers. Er is vooral ook gekeken naar de kansen voor huisvesting in cultureel erfgoed. Het is voor het eerst dat gemeenten uit de Stedelijke Regio Utrecht hiervoor de handen ineen slaan en samen optrekken in het ondersteunen van hun creatieve makers.

In het eerste deel van het onderzoek, dat Bureau Buiten in de zomer 2019 heeft uitgevoerd, is bekeken of leegstaand erfgoed kansen biedt voor creatieve ruimte. Het blijkt dat slechts een klein deel van het erfgoed in de regio leeg staat. Ook zijn er vaak al plannen voor hergebruik.

Het erfgoed waar moeilijk een andere bestemming voor te vinden is, biedt juist wel kansen voor de creatieve sector. Verdedigingswerken, industrieel erfgoed en openbare gebouwen sluiten het meest aan op de behoefte.