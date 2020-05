Utrecht - Medio maart maakten het Utrechtse podium TivoliVredenburg en de Rabobank bekend de komende vijf jaar samen te werken aan muziekeducatie. De voorgenomen gratis concerten en optredens op de Rabo Open Stage leken echter plots in rook op te gaan door de coronacrisis."

De partners zijn erin geslaagd hieraan online toch invulling te geven, met een online podium voor amateurmuzikanten en muziekvideo’s voor kinderen." De samenwerking is zichtbaar in het hart van TivoliVredenburg: in de centrale hal van het gebouw staat de Rabo Open Stage. Dit podium biedt amateurmuzikanten de kans om hun kunsten aan publiek te tonen. Nu dat niet in real life kan, gebeurt dat online.

Op woensdagavond 20 mei zijn via een stream thuisopnames van Utrechtse amateurs te zien en horen. "Zo kunnen zij toch optreden voor hun eigen achterban, en bovendien het omvangrijke online publiek van TivoliVredenburg bereiken." In educatieproject de MuziekRoute hebben Rabobank en TivoliVredenburg de ideale partner gevonden: een team muziekdocenten verzorgt normaliter muziekles aan alle basisschoolleerlingen in de Utrechtse wijk Overvecht. In samenwerking met de MuziekRoute zijn muzikale meedoevideo’s gerealiseerd die het hele gezin stimuleren met muziek aan de slag te gaan. De eerste video werd maandag gepubliceerd en is het startschot van een zesdelige reeks.