Lena Plantinga wint eerste prijs

Utrecht - De eerste prijs van Write Now! Utrecht 2020 is gewonnen door de 20-jarige Lena Plantinga. Zij ontvangt 250 euro aan boekenbonnen voor haar verhaal en strijdt op 28 juni in de finale met veertien anderen om de titel van winnaar Write Now! 2020. Donderdag maakte juryvoorzitter Anne-Fleur van der Heiden de winnaars bekend via IGTV op het Instagram-account van Write Now!.

Uit 82 inzendingen koos de jury de tekst van Lena tot de beste inzending van deze voorronde. Juryleden Anne-Fleur van der Heiden (schrijver, juryvoorzitter Nederland), Robbert Meijntjes (Frontaal) en Esmé van den Boom (dichter) zien 'veel potentie in haar dappere, ingetogen verhaal Klein hemelrijk'. Annika van Bodegraven (22) werd tweede en de derde prijs is voor Loulou Schram (23).