Scholier (13) zet eigen bezorgdienst op

Door Bert Nijenhuis

Utrecht -Toen Tom Vreuls (13) uit de Utrechtse wijk Hoograven vanwege de corona-uitbraak zijn schoolwerk thuis moest doen, kreeg hij plotseling veel meer vrije tijd. Hij startte een bezorgdienst – toepasselijk genaamd ‘Tom bezorgt’ – en doet boodschappen voor mensen die dat zelf tijdelijk niet kunnen. Inmiddels heeft de brugklasleerling bijna veertig bestellingen achter de rug en meegewerkt aan een documentaire over de coronacrisis.

“Ik vind het leuk om mensen te helpen en ze blij te maken”, vertelt de jonge ondernemer, die bij het in de markt zetten van ‘Tom bezorgt’ hulp kreeg van zijn ouders. “Om te beginnen hebben we folders door de buurt verspreid en een website gemaakt.” De eerste opdracht liet niet lang op zich wachten en al snel trok Tom er dagelijks op uit om boodschappen te bezorgen. “De eerste klanten waren voornamelijk jonge gezinnen. Omdat de kinderen thuis moesten blijven, konden de ouders zelf niet naar de winkel. Bestellingen komen bij mij binnen via WhatsApp of e-mail. Een boodschappenlijstje kan uit maximaal vijftien producten bestaan, want meer krijg ik niet mee op de fiets. Klanten vinden het fijn dat ik nog op dezelfde dag bezorg, want bij de grote bezorgdiensten moeten ze soms dagen wachten.”

Zijn werkgebied bestaat naast Hoograven uit de Rivierenwijk en Dichterswijk. Alle klanten kunnen een voorkeur voor een favoriete winkel doorgeven. “Ze kunnen bijvoorbeeld ook vermelden welk merk ze willen. Als een bepaald product niet voorradig is, bel ik de klant gelijk op. Tot dusver hebben we altijd nog een oplossing gevonden.” Zoals het een betrokken ondernemer betaamt, houdt Tom zich strikt aan de coronaregels. “Ik blijf op afstand, zowel in de winkels als bij mensen thuis. Ik zet de boodschappen in een plastic zak bij ze voor de deur, waarna ik aanbel. Via WhatsApp of e-mail stuur ik vervolgens de bon, waarna er met een Tikkie betaald kan worden.”

Naast boodschappen doet Tom ook andere klusjes, zoals pakketjes bezorgen. “Ik moest onlangs een doos bij het postkantoor ophalen, die was zo groot dat ik er tijdens het fietsen nauwelijks overheen kon kijken!” Voor elke bezorging rekent hij 2 euro. “Ik was al voor een mobiele telefoon aan het sparen en die heb ik nu kunnen kopen.” De inkomsten lopen wat terug nu Tom als gevolg van de versoepelingen niet langer dagelijks maar nog zo’n twee keer per week opdrachten krijgt. “Zelf moet ik binnenkort weer naar school. Als ik het daarmee druk krijg, ga ik alleen nog bezorgen in de weekeinden.”

Tom zegt nog geen flauw idee te hebben wat hij later wil worden. Naast een goed ondernemersinstinct beschikt hij inmiddels in elk geval ook over de nodige camera-ervaring. “Ik ben net een hele middag gefilmd voor een documentaire. Daarin worden tien mensen geportretteerd die op een creatieve manier zijn ingesprongen op de coronacrisis. Superleuk!”