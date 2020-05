Utrecht - Het Diakonessenhuis start met een virtueel revalidatieprogramma voor coronapatiënten. Een VR-bril brengt een patiënt even in een totaal andere omgeving. Dit prikkelt de hersenen en stimuleert de patiënt te bewegen. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat coronapatiënten met VR-techniek bij hun herstel helpt.

Patiënten die herstellen van een besmetting met het coronavirus kampen vaak met een erg slechte conditie, stelt het ziekenhuis. "Vooral patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen en zijn beademd. In één dag op de IC kan iemands spiermassa bijvoorbeeld met wel 5 procent afnemen. En doordat de patiënten in slaap worden gehouden, worden ook de hersenen nauwelijks geprikkeld. Daardoor gaan het geheugen en denkvermogen achteruit. Daarnaast kampen patiënten na een verblijf op de IC soms met angstgevoelens. Eén dag op de IC staat dan grofweg gelijk aan een week revalidatie."

Coronapatiënten liggen bovendien op gesloten afdelingen, waar ze geen bezoek mogen ontvangen. Dit om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Hierdoor krijgt de patiënt nauwelijks afleiding. En ook die afleiding is wel belangrijk voor het herstel. Ook dat zijn prikkels die iemand even uit zijn ziekenhuisomgeving halen.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen coronapatiënten bij hun herstel. Stap voor stap leren ze de patiënt zijn spieren weer te gebruiken en ook geestelijk zijn of haar verblijf te verwerken. Pas als een patiënt voldoende is aangesterkt kan hij weer naar huis. In het nieuwe VR-revalidatieprogramma krijgt de coronapatiënt een Virtual Reality bril op.

Deze VR-bril brengt de patiënt in een compleet andere omgeving. Hij kan bijvoorbeeld een virtuele fietstocht maken door Utrecht, maar ook in een game-wereld worden gebracht. Om puur te ontspannen en even helemaal uit de wereld van het ziekenhuis te zijn, kan de patiënt ook naar een sprookjesbos worden gebracht, of naar een natuurpark in Afrika, of bekende plekken die moeten worden benoemd, waardoor het geheugen wordt geprikkeld. "Doordat de VR-bril de buitenwereld volledig afschermt reageren de hersenen alsof je ook echt in die andere omgeving bent. Daarmee is de beleving vele malen sterker dan bij bijvoorbeeld televisie kijken. De patiënt gaat zich daadwerkelijk anders voelen en vergeet als het ware dat hij nog ziek is." Het Diakonessenhuis werkte het afgelopen jaar al met een samen met Sync-VR Medical ontwikkeld programma om ouderen meer te laten bewegen.