Festival Oude Muziek online

Utrecht - Het Festival Oude Muziek Utrecht maakt zijn videocatalogus gratis beschikbaar. Op dit moment zijn er al 28 concerten te zien. Deze online catalogus wordt elke maand aangevuld met nieuwe concertregistraties.

In totaal zijn er in september 51 concerten gratis beschikbaar. Festivaldirecteur Xavier Vandamme: "Het betreft repertoire dat maar zelden te horen is." Bovendien werkt de organisatie aan een aanvullend programma. Informatie: oudemuziek.nl/ondemand.